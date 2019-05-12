Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости вчера в 16:50
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр
RT на русскомвчера в 17:53
Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
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