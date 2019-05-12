Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости вчера в 16:50

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии продолжат диалог с Россией о компенсации за налоговый маневр

Газета.Ruвчера в 18:23

В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

RT на русскомвчера в 17:53

В Минске сообщили о продолжении диалога о компенсации за нефтяной манёвр

Говорит Москвавчера в 16:38

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомостивчера в 16:50

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ

News.ruвчера в 16:42

В Минске заявили, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

ТАССвчера в 16:32

Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Телеканал 360°вчера в 17:36
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Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США и КНР

Трамп отметил, что США находятся "именно там, где хотят быть с Китаем", то есть ситуация развивается в интересах Вашингтона.
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