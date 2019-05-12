Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Политика В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Политика Глава МИД Сербии заявил о недовольстве Запада отношениями с РФ и КНР Запад высказывает недовольство практически по любому поводу, подобная реакция последовала, в том числе, когда Сербия решила ввести безвизовый режим с Китаем, аналогичным образом отозвалось решение об отмене виз с Индией и Индонезией, соответственно, не приветствовалось и укрепление связей с Россией, и подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Футбол Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу» Полузащитник "Челси" Эден Азар намекнул на скорый уход из клуба. Лондонцы завершили сезон на третьем месте в премьер-лиге.

Армия и оружие Иран призвал США покинуть Ближний Восток Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.

Хоккей Сборная Канады с разгромным счетом одолела Британию на ЧМ по хоккею Хоккеисты сборной Канады во втором матче группового этапа чемпионата мира в Словакии нанесли сокрушительное поражение своим соперникам из Великобритании.

Гаджеты Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Здоровье Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты На этот вопрос "Российской газете" ответил замглавного врача, руководитель регионального сосудистого центра Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова Москвы, профессор Михаил Гиляров: - Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься.

Общество Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.