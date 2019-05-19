Энергетика
Минск предложил Москве увеличить поставки нефти в короткие срокиRT на русском 08:33
Минск направил Москве предложения по увеличению поставок нефти «Нафтану» в самые короткие сроки, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Обновлено в 19:50
Экономика
Покупатели рассмотрели китайские телевизоры
Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.
Обновлено в 18:13
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Игры
Project Prelude Rune отменена вслед за закрытием Studio Istolia продюсера Tales of
Компания Square Enix объявила о закрытии студии Istolia и отмене фэнтезийной ролевой игры Project Prelude Rune.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Здоровье
В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы
Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено в 15:09
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено 17 мая в 05:11
Гаджеты
Китайцы массово бойкотируют Apple в поддержку Huawei
Китайцы выступили с призывом бойкотировать продукцию компании Apple в поддержку гаджетов китайской компании Huawei из-за торговой войны с США.
Обновлено в 09:09
Общество
Гостей «АмурЭкспоФорума» отправят в VR-путешествие по Приамурью: чем удивит выставка
Волонтеры со знанием китайского помогут гостям В 2019 году отмечается 70‑летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, поэтому главное внимание будет уделено развитию международных связей и торговли.
Обновлено в 20:03
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Бурунди девять человек погибли при обрушении шахты
По данным африканского отделения радио RFI, не менее 9 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче танталитовой руды на севере Бурунди.
Обновлено в 18:25
Общество
Каждому - по труду
В Москву едут за работой со всей страны и находят ее в среднем за два месяца.
Обновлено в 18:33
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Здоровье
Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии
В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 17:14