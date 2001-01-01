Энергетика
Минск предложил Москве увеличить поставки нефти в короткие срокиRT на русском 08:33
Минск направил Москве предложения по увеличению поставок нефти «Нафтану» в самые короткие сроки, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Гол забил Жуниор Мораес (11-я минута). Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд и в 12-й раз в своей истории.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Политика
Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте
На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Футбол
Рибери попрощался с болельщиками «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, завершивший выступления за клуб, в последний раз обратился к болельщикам команды.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Самые дешёвые iPhone! AliExpress дарит скидки до 25% на технику Apple и не только
Недавно стало известно, что AliExpress дарит неимоверные скидки до 25% на технику корпорации Apple и не только, предлагая к покупке самые дешёвые iPhone на рынке от проверенного поставщика.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено в 10:54
Музыка
Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении
Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56