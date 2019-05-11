Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»Известия 05:44

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом в субботу, 11 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

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