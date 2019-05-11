Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»Известия 05:44
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом в субботу, 11 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
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Обновлено в 04:04
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Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Завершилось прощание с композитором Евгением Крылатовым
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Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
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Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
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Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
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Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
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«Крузенштерн» и «Седов» приняли участие в гамбургском «Празднике порта»
Всего в 2019 году Гамбург в рамках «Праздника порта» принимает около 300 судов.
Обновлено в 06:04
Авто
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Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
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Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO
После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
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Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Повстанцы-хуситы начали выводить войска из порта Ходейда в Йемене
Напомним, что в апреле стало известно о договоренностях между повстанцами-хуситами и правительством Йемена о взаимном отводе войск от портового города.
Обновлено в 06:22
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Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
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Обновлено в 02:43
Армия и оружие
БДК «Петр Моргунов» готовится к швартовым испытаниям
По словам Игоря Дыгало, официального представителя военно-морского флота России, «Петр Моргунов» должен во второй декаде мая приступить к швартовым испытаниям.
Обновлено вчера в 13:50