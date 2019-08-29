Белоруссия готовит очередные предложения для России по цене на газ, будет действовать с 1 января 2020 года. Они будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Ожидается, что в активную фазу переговоры вступят в сентябре 2019 года.

Минск ожидает активной фазы переговоров с РФ по газу осенью

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