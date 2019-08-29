Энергетика
REGNUMМинск ожидает активной фазы переговоров с РФ по газу осенью
Белоруссия готовит очередные предложения для России по цене на газ, будет действовать с 1 января 2020 года. Они будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Ожидается, что в активную фазу переговоры вступят в сентябре 2019 года.
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Технологии
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Компания Apple запретила своим подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri.
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В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
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Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
Российская газета 02:22