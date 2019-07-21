Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зонеВести.Ru 13:53
Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что в чернобыльской зоне отчуждения, в белорусской ее части, дислоцированы российские воинские подразделения. Такие слухи распространяют украинские СМИ.
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