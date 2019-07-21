с чего всё началось

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что в чернобыльской зоне отчуждения, в белорусской ее части, дислоцированы российские воинские подразделения. Такие слухи распространяют украинские СМИ.

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Наука Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.

Музыка Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".

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Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Авто В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.

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Футбол «Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ «Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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