Армия и оружие

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зонеВести.Ru 13:53

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что в чернобыльской зоне отчуждения, в белорусской ее части, дислоцированы российские воинские подразделения. Такие слухи распространяют украинские СМИ.
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Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook
, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения.
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