Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

«Белнефтехим» ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Ведомости06:22
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Происшествия

В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь подозреваемых

Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила около 19%

Избиратели активнее голосуют во втором туре выборов президента Украины, чем в первом, явка по состоянию на 11.00 мск составила около 19%, заявил в воскресенье на брифинге заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.
Обновлено в 06:42
Общество

Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги

Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Политика

Лавров рассказал, что Россия не будет извиняться

Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:31
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Туве поймали седьмого из девяти сбежавших из изолятора задержанных

Обновлено в 08:25
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского

Мальчик исполнил актуализированный вариант детской песенки про кузнечика: "В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик / Зелененький он был / Представьте себе, представьте себе / Зеленский — президент !"
Обновлено в 10:03
Хоккей

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Слепышева за удар соперника ногой

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги за удар ногой соперника, сообщает 21 апреля официальный сайт лиги.
Обновлено в 08:26
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Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты

Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Обновлено в 09:03
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Космос

В «Роскосмосе» записали настоящую музыку звезд

Телестудия госкорпорации «Роскосмос» опубликовала запись звуков, издаваемых пульсарами — быстро вращающимися нейтронными звездами.
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Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Футбол

Заха может продолжить карьеру во Франции

Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
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Происшествия

В Синявино угнали автомобиль с таксой

В салоне находилась такса, а также личные вещи хозяйки – два рюкзака, взрослый и детский.
Обновлено в 06:17
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес

Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

«Блок Петра Порошенко» будет участвовать в выборах в парламент

Выборы в парламент страны намечены на октябрь 2019 года. 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
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