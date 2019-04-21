Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила около 19%
Избиратели активнее голосуют во втором туре выборов президента Украины, чем в первом, явка по состоянию на 11.00 мск составила около 19%, заявил в воскресенье на брифинге заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.
Обновлено в 06:42
Общество
Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги
Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Политика
Лавров рассказал, что Россия не будет извиняться
Лавров подчеркнул, что если где-то ожидают от Российской Федерации извинений, то стране не за что извиняться, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:31
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского
Мальчик исполнил актуализированный вариант детской песенки про кузнечика: "В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик / Зелененький он был / Представьте себе, представьте себе / Зеленский — президент !"
Обновлено в 10:03
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Слепышева за удар соперника ногой
Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги за удар ногой соперника, сообщает 21 апреля официальный сайт лиги.
Обновлено в 08:26
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Космос
В «Роскосмосе» записали настоящую музыку звезд
Телестудия госкорпорации «Роскосмос» опубликовала запись звуков, издаваемых пульсарами — быстро вращающимися нейтронными звездами.
Обновлено в 07:30
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Футбол
Заха может продолжить карьеру во Франции
Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
В салоне находилась такса, а также личные вещи хозяйки – два рюкзака, взрослый и детский.
Обновлено в 06:17
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес
Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
«Блок Петра Порошенко» будет участвовать в выборах в парламент
Выборы в парламент страны намечены на октябрь 2019 года. 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43