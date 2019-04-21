Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10
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Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Политика

Порошенко заявил, что не уйдет из политики

Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Политика

Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборах

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам

Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Авто

Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Экономика

Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше

Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Политика

Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Космос

Риск за миллионы: Самыми богатыми людьми в колониях на Марсе станут «астероидные» шахтёры

Немалая часть экспертов склоняется к мнению, что самыми богатыми людьми на Марсе будут «астероидные» шахтёры, ведь на их плечи упадёт обязанность по добыче редких полезных ископаемых в экстремальных условиях открытого космоса.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Наука

В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток

Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено 19 апреля в 07:44
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика

"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут скрывать тайное рождение первенца

Обновлено в 10:11
Футбол

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика

Конец эпохи Порошенко. Украина выбрала президента

Пока еще действующий президент Порошенко признал поражение, но пообещал, что не уйдёт из политики: его партия готовится к парламентским выборам.
Обновлено в 14:00
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Теннис

Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Сотрудники Академии ГПС МЧС России приняли участие в донорской сдаче крови

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России организовала благотворительную акцию по сдаче донорской крови.
Обновлено в 05:36
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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