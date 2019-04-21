Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Политика
Порошенко заявил, что не уйдет из политики
Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Политика
Экзит-пол: Зеленский побеждает на президентских выборах
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Политика
Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского
Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Космос
Риск за миллионы: Самыми богатыми людьми в колониях на Марсе станут «астероидные» шахтёры
Немалая часть экспертов склоняется к мнению, что самыми богатыми людьми на Марсе будут «астероидные» шахтёры, ведь на их плечи упадёт обязанность по добыче редких полезных ископаемых в экстремальных условиях открытого космоса.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд
Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Наука
В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток
Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено 19 апреля в 07:44
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика
"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 12:41
Футбол
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика
Конец эпохи Порошенко. Украина выбрала президента
Пока еще действующий президент Порошенко признал поражение, но пообещал, что не уйдёт из политики: его партия готовится к парламентским выборам.
Обновлено в 14:00
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Теннис
Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации
Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Сотрудники Академии ГПС МЧС России приняли участие в донорской сдаче крови
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России организовала благотворительную акцию по сдаче донорской крови.
Обновлено в 05:36
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28