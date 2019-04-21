Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
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По данным портала Space Weather, корональный выброс достигнет Земли уже 22 апреля, именно в этот день ожидается максимальная активность магнитной бури.
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Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке
Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
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Саратовские учителя опасаются принудительного сгона на «Бессмертный полк»
Саратовские учителя возмущены необходимостью работать в дни грядущих майских праздников и возможным принуждением к участию в митинге 1 мая и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
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Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
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Наука
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Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
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Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
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