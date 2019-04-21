Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

«Белнефтехим» ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Ведомости06:22
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Происшествия

Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Наука

Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Обновлено вчера в 02:28
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено в 05:40
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Здоровье

Андрей Чибис обсудил с главврачами антикризисный план

Сегодня состоялась встреча главврачей медучреждений Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 14:12
Кино

Актеры «Игры престолов» вспоминают нелепые истории со съемок сериала

Эмилия Кларк рассказывает как опоздала на съемки, приклеившись к сиденью унитаза, а Кит Харингтон вспоминает как разболтал страшную тайну сотруднику дорожной полиции.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Наука

Метеорологи предупредили о магнитной буре 22 апреля

По данным портала Space Weather, корональный выброс достигнет Земли уже 22 апреля, именно в этот день ожидается максимальная активность магнитной бури.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке

Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Общество

Саратовские учителя опасаются принудительного сгона на «Бессмертный полк»

Саратовские учителя возмущены необходимостью работать в дни грядущих майских праздников и возможным принуждением к участию в митинге 1 мая и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 07:30
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Наталья Фриске опубликовала архивные фото своей семьи

Бывшая участница группы «Блестящие» Наталья Фриске в свой день рождения опубликовала в аккаунте Instagram архивное фото своей семьи.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Туве задержан еще один сбежавший заключенный

Обновлено в 09:07
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Музыка

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
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