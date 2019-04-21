Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Авто
Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные официального представителя полиции.
Обновлено в 08:15
Футбол
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Обновлено в 08:25
Политика
Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Гонконге столкнулись пять автобусов
Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 06:06
Футбол
Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»
33-летний эквадорец намекнул о своем уходе из клуба, опубликовав в инстаграме фото трибуны на «Олд Траффорд» и оставив подпись «Спасибо».
Обновлено в 07:59
Здоровье
Андрей Чибис обсудил с главврачами антикризисный план
Сегодня состоялась встреча главврачей медучреждений Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Политика
Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Политика
В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России
Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
Обновлено в 06:18
Религия
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 07:14
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Правящая партия Японии проиграла на довыборах в парламент
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии потеряла два места в нижней палате парламента на играющих важную стратегическую роль довыборах в префектурах Окинава и Осака.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для печени фрукт
Обновлено в 01:19
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25