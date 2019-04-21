Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

«Транснефть» не прекращала транзит нефти через Белоруссию

Коммерсантъ08:09

В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

ТАСС07:58

Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»

РИА Новости07:59

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

В «Транснефти» прокомментировали ограничение экспорта нефтепродуктов Минском

Газета.Ru08:09
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
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Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
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Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные официального представителя полиции.
Обновлено в 08:15
Футбол

В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Обновлено в 08:25
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Краснодар» рассказал, почему на матче с «Зенитом» не было аншлага

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Гонконге столкнулись пять автобусов

Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 06:06
Футбол

Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»

33-летний эквадорец намекнул о своем уходе из клуба, опубликовав в инстаграме фото трибуны на «Олд Траффорд» и оставив подпись «Спасибо».
Обновлено в 07:59
Наука

Загрязнение океана пластиком значительно выросло за последние годы

Обновлено в 07:16
Здоровье

Андрей Чибис обсудил с главврачами антикризисный план

Сегодня состоялась встреча главврачей медучреждений Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Политика

В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России

Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
Обновлено в 06:18
Религия

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 07:14
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Правящая партия Японии проиграла на довыборах в парламент

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии потеряла два места в нижней палате парламента на играющих важную стратегическую роль довыборах в префектурах Окинава и Осака.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено в 01:19
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
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