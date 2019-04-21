Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиРИА Новости 06:51
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
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Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Переговоры с Россией станут приоритетным направлением для команды Владимира Зеленского, который, по данным экзитполов, побеждает на выборах президента Украины.
Обновлено в 16:38
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Задержаны подозреваемые во взрывах на Шри-Ланке
Семь человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов на Шри-Ланке, задержаны, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.
Обновлено в 09:24
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
2-летний сын Ксении Собчак начал учить китайский язык
Обновлено в 11:31
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Здоровье
Опять больше всего пьют в Магадане
Неудивительно, что в рейтинге, составленном всего из двух показателей: количество население и количество проданного алкоголя, Колыма, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ оказались самыми пьющими.
Обновлено в 18:39
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Наука
Окаменелости детеныша тираннозавра выставлены на eBay за $3 млн
Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.
Обновлено вчера в 00:08
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко остроумно подшутила над мужем
Обновлено в 11:12
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала Порошенко в 2014 году
Москва прислушалась в 2014 году к мнению Парижа и Берлина и признала результаты выборов президента на Украине.
Обновлено в 07:32
Космос
Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца
Обновлено 19 апреля в 19:47
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого в хищении 7,5 млрд рублей, под домашний арест до середины июня.
Обновлено 19 апреля в 12:00
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Авто
Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза
По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Нужно менять сознание людей». В Нижнем Тагиле введут раздельный сбор мусора
Мэрия Нижнего Тагила намерена ввести в городе раздельный сбор мусора.
Обновлено в 10:50
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Общество
«Ашан» в столичном ТЦ «Авиапарк» приостановил продажу алкоголя из‑за Вербного воскресенья
Посетители гипермаркета «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк» столкнулись с тем, что в выходные магазин приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья, сообщает «Открытые медиа».
Обновлено в 14:22
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Авто
Маленький хетчбэк от Toyota замечен в Нюрбургринге
На Северной петле проходит тестирование «заряженный» хетчбэк Toyota Yaris GRMN.
Обновлено в 08:14