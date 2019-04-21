Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиРИА Новости 06:51

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26
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