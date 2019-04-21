Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиРИА Новости 21 апреля в 06:51
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
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Белоруссия пожаловалась на ухудшение качества нефти, которую она получает из России
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Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России
Интерфакс21 апреля в 07:23
«Белнефтехим» ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
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