Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиРИА Новости 06:51

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23

«Белнефтехим» ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Ведомости06:22

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51
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Армия и оружие

Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми

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Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.
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ИА «Ореанда-Новости» На озере Лаче в Архангельской области четверо рыбаков провалились под лёд и утонули.
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Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры

Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
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Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

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Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Общество

На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят

Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Генштаб: В России призывников хватает с избытком

Достаточно неожиданное заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Появились подробности одного из взрывов в Шри-Ланке

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден заявил, что личности организаторов серии взрывов в стране были установлены.
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

Обновлено в 07:36
Политика

В штабе Порошенко высказались о результатах выборов

Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Обновлено в 09:51
Политика

С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах

Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
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Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения

Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Футбол

«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле

"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ

По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».
Обновлено в 11:00
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Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
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«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью, «Нант» победил «Амьен»

"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции (0:0).
Обновлено в 11:10
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Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры

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Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
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Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве

Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
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