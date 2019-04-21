Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиРИА Новости 06:51
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Обновлено в 11:03
Футбол
Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Рыбаки провалились под лёд и утонули на озере в Архангельской области
ИА «Ореанда-Новости» На озере Лаче в Архангельской области четверо рыбаков провалились под лёд и утонули.
Обновлено в 07:08
Экономика
Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Генштаб: В России призывников хватает с избытком
Достаточно неожиданное заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Появились подробности одного из взрывов в Шри-Ланке
Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден заявил, что личности организаторов серии взрывов в стране были установлены.
Обновлено в 10:41
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
Обновлено в 07:36
Политика
В штабе Порошенко высказались о результатах выборов
Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Обновлено в 09:51
Политика
С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах
Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Хоккей
Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле
"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».
Обновлено в 11:00
Авто
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью, «Нант» победил «Амьен»
"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции (0:0).
Обновлено в 11:10
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено в 02:23
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Космос
Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве
Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00