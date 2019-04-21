Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из РоссииГазета.Ru 07:56
На этой неделе Минск пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, а президент страны Александр Лукашенко поручил экстренно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из-за некачественного сырья.
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