Энергетика

Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефтиВедомости 05:56

К 15 августа на территории Белоруссии не останется грязной нефти с превышенным содержанием дихлорэтана, заявил Ляшенко. 19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре.
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