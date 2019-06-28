Энергетика
Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефтиВедомости 05:56
К 15 августа на территории Белоруссии не останется грязной нефти с превышенным содержанием дихлорэтана, заявил Ляшенко. 19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре.
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