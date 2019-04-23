Энергетика
Минск объявил о намерении найти альтернативу российской нефтиREGNUM 07:09
Импорт нефти, альтернативный российскому, намерена начать Белоруссия, используя для этой цели порты, расположенные на территории Украины или стран Прибалтики, 23 апреля сообщил во время брифинга заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
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Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
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Политика
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Происшествия
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