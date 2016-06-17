Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
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Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:28
Политика
МИД России прокомментировал нападки США на Иран
США под предлогом выдуманных претензий к Ирану пытаются нарастить внешнее давление на ИРИ, чтобы добиться извне смены власти в суверенном государстве, заявляет МИД РФ.
Обновлено в 14:56
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества
Обновлено в 12:12
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Американские воздушные суда провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Футбол
Арсен Венгер: Вижу Виейра тренером «Арсенала»
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о перспективах француза Патрика Виейра возглавить команду.
Обновлено в 07:06
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»
В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
Обновлено в 15:21
Футбол
Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено в 14:15
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Авто
Porsche готовит электрические 718 Boxster и Cayman
Компания Porsche работает над полностью электрическими версиями 718 Boxster и 718 Cayman. Обе модели будут готовы к запуску в 2022 году.
Обновлено в 04:30
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Вулверхэмптон» отметился фантастическим достижением
В матче против "Брайтона" в минувшую субботу футболисты "Вулверхэмптона" не совершили ни одного нарушения правил.
Обновлено в 11:42
Футбол
Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17