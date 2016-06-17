Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36

Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

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