Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости вчера в 14:09

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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В Минске заявили о «попытке» посла России разрушить отношения стран

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Минск обвинил посла России в попытке «разрушения» отношений

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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

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МИД Белоруссии обвинил российского посла в попытке разрушить отношения Москвы и Минска

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МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»

КП - Беларусьвчера в 15:06
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Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
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Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР

Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика

Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров

Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Два сотрудника разведки ОАЭ задержаны в Турции

В Стамбуле задержаны два человека, которых власти Турции подозревают в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено вчера в 21:13
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Единоборства

«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой

Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают семейного психолога

Тодоренко за долго до рождения малыша озаботилась его воспитанием, вместе с Топаловым они прочитали много литературы.
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Космос

Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
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Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
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Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Средняя продолжительность жизни домашних животных, - главным образом, кошек и собак, - увеличилась пропорционально продолжительности жизни человека, отмечают ученые Аграрного университета из Екатеринбурга.
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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