Политика
Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцевРБК 14:43
В белорусском МИДе подчеркнули, что внешним силам это «не удалось» во время десятилетий, однако « успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев».
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Авто
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ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
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ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
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Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Политика
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Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
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Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов
Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.
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Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
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Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
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Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Космос
В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект
Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
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Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
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Обновлено в 11:44
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
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США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
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Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
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Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец
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Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
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В Сургуте зарегистрированы 5 случаев кори
Как сообщает «СТВ» со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району, на днях семья приехала в город из Казахстана.
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Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
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Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
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