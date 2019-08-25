Экономика

Минск надеется завершить переговоры по траншу ЕФСР, подписав программу интеграции с РФПРАЙМ вчера в 15:03

Минск ожидает завершения переговоров относительно получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) после подписания программы по интеграции с Москвой, сообщил глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Белоруссия получит новый транш кредита ЕврАзЭс только после подписания программы интеграции с Россией

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