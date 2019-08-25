Экономика
Минск надеется завершить переговоры по траншу ЕФСР, подписав программу интеграции с РФПРАЙМ вчера в 15:03
Минск ожидает завершения переговоров относительно получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) после подписания программы по интеграции с Москвой, сообщил глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Автоспорт
Гонщик Ducati после аварии потерял память
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты
Redmi назвала новый ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition
Баннер подтверждает, что эта модель получила название RedmiBook 14 Enhanced Edition.
Обновлено в 00:02
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Действующий президент стал лидером на выборах главы Абхазии
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба стал лидером на президентских выборах.
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено вчера в 17:21
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
По заявлению пресс-службы корейского автогиганта, кроссовер пользуется ажиотажным спросом и спустя всего три месяца с момента старта продаж официальные дилеры марки собрали более 70 тысяч заказов на новинку.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Здоровье
В Великобритании собака по запаху диагностировала рак у женщины
Обновлено вчера в 13:20
Общество
В Сибири растёт площадь лесных пожаров
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка
Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
У Цветного бульвара в Тюмени ночью сбили двух девушек
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Культура
В Коктебеле прошёл 17-й Международный джазовый фестиваль
В посёлке Коктебель прошёл 17-й Международный фестиваль музыки свободы.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко
Известная светская львица Божена Рынска призналась, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 00:38