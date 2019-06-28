Энергетика

Минск может повысить тариф на транзит российской нефтиNews.ru вчера в 08:55

Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%, — считает Борисенко. Как ранее писал News.ru, власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн.
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с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА
".
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