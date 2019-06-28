с чего всё началось

Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%, — считает Борисенко. Как ранее писал News.ru, власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн.

Минск может повысить тариф на транзит российской нефти

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