Энергетика

Минск может повысить тариф на транзит российской нефтиNews.ru вчера в 08:55

Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%, — считает Борисенко. Как ранее писал News.ru, власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн.
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"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА
".
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News.ruвчера в 08:55

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RT на русскомвчера в 09:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
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В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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