с чего всё началось

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Политика В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Политика Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.

Политика Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Общество Когда закончатся дожди, рассказали синоптики Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Происшествия Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.

Политика Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Шоу-бизнес Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.

Общество В России утвердили список запрещенных животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.

Политика Максим Соколов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР» Максим Соколов досрочно ушел с должности генерального директора «Группы ЛСР», сообщается на сайте компании.

Политика Кадыров разделил мнение Путина про предателей Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.