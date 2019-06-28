с чего всё началось

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Шоу-бизнес Ольга Бузова сдержанно поздравила сестру с днем рождения Певица и телеведущая Ольга Бузова очень скупо и сдержанно поздравила свою сестру с днем рождения.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Авто Фото напечатанного на 3D-принтере BMW появилось в Сети В Сети появился макет суперкара BMW Vision M Next для трехмерной печати.

Политика Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.

Политика В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Происшествия В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Финансы Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Транспорт ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.

Интернет Хакеры из западных спецслужб пытались взломать «Яндекс» Западные хакеры в октябре - ноябре 2018 года тайно внедрили вредоносное программное обеспечение в российскую компанию «Яндекс», чтобы следить за аккаунтами российских пользователей.

Здоровье Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Политика Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.

Общество На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Происшествия Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.

Политика Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.

Гаджеты Производителей могут обязать устанавливать на смартфоны российское ПО Ранее ФАС тоже предлагала обязать производителей смартфонов устанавливать на смартфоны приложения российских разработчиков.

Политика Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.