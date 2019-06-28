с чего всё началось

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Гаджеты Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.

Политика Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.

Политика Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Армия и оружие Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.

Политика Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Автоспорт Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Игры GYLT: единственный эксклюзив Stadia, похоже, выйдет и на других платформах Из всех проектов лишь один был заявлен как эксклюзив для Stadia: приключенческая игра GYLT, над которой работают авторы RiME.

Политика Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.

Происшествия Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.

Шоу-бизнес Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.

Происшествия В Иркутской области один человек погиб в районе паводка Один человек погиб в районах паводка Иркутской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства региона.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Политика Nord Stream 2 AG отменил заявку на основной маршрут в водах Дании Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG спустя более 2 лет ожиданий отменила заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится в сообщении компании.

Политика В России создали невидимый для самолетов и дронов радар Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.

Политика «Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.

Религия Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".

Политика Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20 Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.