Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефтиRT на русском 09:56
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА".Вести.Ru09:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Политика
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 02:38
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта
На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Игры
GYLT: единственный эксклюзив Stadia, похоже, выйдет и на других платформах
Из всех проектов лишь один был заявлен как эксклюзив для Stadia: приключенческая игра GYLT, над которой работают авторы RiME.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Экономика
«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»
Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Иркутской области один человек погиб в районе паводка
Один человек погиб в районах паводка Иркутской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Nord Stream 2 AG отменил заявку на основной маршрут в водах Дании
Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG спустя более 2 лет ожиданий отменила заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:24
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Религия
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15