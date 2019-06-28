Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефтиRT на русском 09:56
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
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с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА".Вести.Ru09:14
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