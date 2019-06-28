с чего всё началось

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Авто Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.

Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

Политика Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Происшествия Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Транспорт Названа дата запуска Московских центральных диаметров Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино-Подольск и Одинцово-Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.

Политика Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия» Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).

Космос Слежка в космосе В 1998 году астроном-любитель Эд Каннон (Ed Cannon) обнаружил на геостационарной орбите вспыхивающий спутник, не зарегистрированный в публичных каталогах.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Политика Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Политика «Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Происшествия Под Волгоградом в ДТП погибла экс-депутат областной думы Как сообщает ТАСС, погибшей оказалась бывший депутат областной думы Вера Хламова.