Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефтиRT на русском 09:56

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Читать в источнике
с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА
".
Вести.Ru09:14

Подробнее о событии

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Коммерсантъ11:37

Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах доступу к пробам нефти

РБК08:58

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

RT на русском09:56

Белоруссия обвиняет «Транснефть» в том, что она не пускает взять пробы нефти из трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы11:31

Белоруссия оценила потери от инцидента с «Дружбой» в $23 млн

Известия08:51

Минск может повысить тариф на транзит российской нефти

News.ru08:55

ФАС готова обсуждать пересмотр тарифов на транзит нефти по Белоруссии в плановом порядке

ТАСС11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия

В России ужесточили наказание для пьяных водителей

Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).
Обновлено в 02:56
Финансы

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Политика

Переговоры Путина и Трампа закончились

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Общество

На Кубани объявили пять экстренных предупреждений по непогоде

Обновлено в 07:43
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Обновлено в 09:33
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:11
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова снялась обнаженной в Париже

Дочь актера Кирилла Сафонова, которой уже исполнилось 24 года, в Париже снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 08:53
Теннис

Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Истбурне

Счёт личных встреч оппоненток стал равным - 3:3. В финале турнира в Истбурне Плишкова сыграет с немкой Анжелик Кербер.
Обновлено в 09:01
Транспорт

Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево

Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 04:42
Общество

Супруги лидеров G20 покормили карпов и покатались на рикшах

Обновлено в 05:01
Происшествия

«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet

Обновлено в 11:07
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Авто

Volkswagen привез в Россию Teramont с 249-сильным мотором

Обновлено в 10:58
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Экономика

В этом году снижение Белоруссией экспорта нефтепродуктов может составить 1-1,5 млн т

Ранее, выступая перед парламентариями, И.Ляшенко сообщал, что с 1 ноября 2018 года Белоруссия недополучила 880 тыс. тонн нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов.
Обновлено в 07:45
Экономика

Учителям в России поднимут зарплаты

В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное