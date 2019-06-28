с чего всё началось

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Политика Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом Президент России Владимир Путин пришел на торжественный ужин на саммите лидеров стран G20 с белым термостаканом.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.

Автоспорт Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.

Культура На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Политика Макрон приветствовал Путина по-русски Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия» Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).

Происшествия Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублей Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.

Армия и оружие Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Политика Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.

Гаджеты Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Политика Словакия обвинила спецслужбы РФ во вмешательстве Согласно материалу, сотрудники спецслужб из России пытались вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики.

Общество Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Музыка Вышел потерянный трек Уитни Хьюстон «Higher Love» Трек стал первым синглом певицы, вышедшем после ее смерти в 2012 году. Трек был записан еще в 1990 году и считался «потерянным».

Космос Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.

Общество США передали в Морскую организацию данные об инцидентах в Ормузском проливе США передали в Международную морскую организацию данные разведки об инцидентах в Ормузском проливе, в которых американская сторона обвиняет Иран, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Политика Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.