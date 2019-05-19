Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском 07:58

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Минск согласовал проект «дорожной карты» по возобновлению транзита нефти из РФ в Европу через нефтепровод «Дружба»

Эхо Москвы09:01

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

РБК08:21

Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти

Коммерсантъ08:17

Минск и Москва согласовали «дорожную карту» по ЧП с «Дружбой»

Газета.Ru08:12

Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по поставкам нефти

РИА Новости08:11

Минск предложил Москве увеличить поставки нефти в короткие сроки

RT на русском08:33

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

Говорит Москва08:15
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Здоровье

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Политика

В Кремле оценили шансы новой встречи Путина и Трампа

Предложение провести новую встречу лидеров России и США должно исходить от Вашингтона, считают в Кремле.
Обновлено в 08:10
Футбол

В «Локомотиве» рассказали о диалоге с Денисовым

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о диалоге с полузащитником Игорем Денисовым, передает Sport24.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Рядом с туристическим автобусом у пирамид в Каире взорвалась бомба

Обновлено в 09:04
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Здоровье

Врачи назвали длительный кашель опасным признаком

Врачи назвали очень опасным признаком длительный кашель без видимых раздражителей.
Обновлено в 05:12
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

В Италии призвали отменить санкции против России

Итальянская партия «Лига» собирается убедить европейских коллег в бессмысленности изоляции России, заявил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Обновлено вчера в 11:26
Гаджеты

В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20

В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Рейсовый автобус опрокинулся в Приморье, семь пострадавших

Обновлено в 02:47
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Авто

Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения

В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Космос

Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Политика

Словакия намерена сохранить транзит российского газа в Европу

Госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек заявил, что Братислава будет поддерживать любые инициативы, которые сохранят транзит российского газа в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 07:33
Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу

В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Общество

Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

По статистике в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты, на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.
Обновлено вчера в 21:17
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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