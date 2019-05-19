Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском вчера в 07:58

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Общество В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

Хоккей Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Происшествия В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

Экономика Научные гранты выиграли три подмосковные компании Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Кино Дождались. Вышла последняя серия «Игры престолов» На последних кадрах (которые визуально повторяют первые кадры самой первой серии «Игры престолов») Джон проходит через ворота в Стене и уходит на север, в леса, ведя за собой мужчин, женщин и детей.

Футбол «Медзь» Джанаева вылетела из чемпионата Польши Несмотря на успех в матче, «Медзь» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и не вылетела из высшего дивизиона.

Политика Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Футбол «Краснодар» дебютирует осенью в Лиге чемпионов Если в последнем туре обыграют «Рубин», то обеспечат себе второе место — также впервые в истории — и осенью окажутся в основной сетке турнира, сразу в групповом этапе.

Происшествия Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Культура В Перми открывается Международный Дягилевский фестиваль Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года: поначалу он назывался «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» и проходил раз в два года.

Космос Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.

Политика Зеленский назвал национальную идею Украины Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.

Шоу-бизнес Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Политика МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.

Происшествия СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.