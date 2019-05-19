Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском вчера в 07:58
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти
Коммерсантъвчера в 08:17
Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти
Говорит Москвавчера в 08:15
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Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:21
Общество
На Ямале к людям вышли белые медведи
В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Обновлено в 03:42
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Экономика
Научные гранты выиграли три подмосковные компании
Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Кино
Дождались. Вышла последняя серия «Игры престолов»
На последних кадрах (которые визуально повторяют первые кадры самой первой серии «Игры престолов») Джон проходит через ворота в Стене и уходит на север, в леса, ведя за собой мужчин, женщин и детей.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Медзь» Джанаева вылетела из чемпионата Польши
Несмотря на успех в матче, «Медзь» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и не вылетела из высшего дивизиона.
Обновлено в 04:15
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Футбол
«Краснодар» дебютирует осенью в Лиге чемпионов
Если в последнем туре обыграют «Рубин», то обеспечат себе второе место — также впервые в истории — и осенью окажутся в основной сетке турнира, сразу в групповом этапе.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple
По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.
Обновлено в 03:26
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Культура
В Перми открывается Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года: поначалу он назывался «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» и проходил раз в два года.
Обновлено в 05:14
Космос
Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы
В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги
Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Военные учения Франции у берегов Индонезии пошли не по плану
Военные учения французских ВВС с индонезийской военной авиацией пошли не по плану.
Обновлено в 04:06
Происшествия
СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя
Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Кино
«Амедиатека» опоздала с началом показа финала «Игры престолов»
Немногим ранее, в 5 утра, представители «Амедиатеки» извинились за задержку.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09