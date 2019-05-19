Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском вчера в 07:58

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти

Коммерсантъвчера в 08:17

Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по поставкам нефти

Эхо Москвывчера в 13:01

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

РБКвчера в 08:21

Источник: глава «Белнефтехима» обсуждает в Минэнерго России вопросы поставок нефти

ТАСС03:05

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по поставкам нефти

РИА Новостивчера в 08:11

Минск предложил Москве увеличить поставки нефти в короткие сроки

RT на русскомвчера в 08:33

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

Говорит Москвавчера в 08:15
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Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Политика

В Киеве началась инаугурация Зеленского

Обновлено в 03:00
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Футбол

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Футбол

Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

Обновлено в 02:31
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Политика

Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского

Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Политика

Происходит революция в массовом сознании россиян. Интервью с социологом

Все, что удерживает людей от массового протеста, - отсутствие идей, лидеров протеста и революционных организаций.
Обновлено в 01:08
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу: машины тонут в кипятке

Очевидцы рассказывают, что припаркованные транспортные средства буквально тонули в кипятке.
Обновлено в 01:51
Кино

Осторожно, спойлеры: что показали в последней серии «Игры престолов»

Серый Червь выполняет приказ Дейенерис убить абсолютно всех и каждого последователя Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:06
Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:00
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