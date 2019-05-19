Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском вчера в 07:58

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

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