Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефтиRT на русском вчера в 07:58
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации. Об этом сказал заместитель премьера Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти
Коммерсантъвчера в 08:17
Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти
Говорит Москвавчера в 08:15
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
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