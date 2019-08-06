Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефтиRambler News Service вчера в 13:03
Россия и Белоруссия согласовали увеличение тарифа на транзит нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщает «БелтА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
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«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — цитирует заявление концерна агентство БЕЛТА.Известиявчера в 13:28
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Интерфаксвчера в 13:20
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