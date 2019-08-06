с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали увеличение тарифа на транзит нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщает «БелтА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

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