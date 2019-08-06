с чего всё началось

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что Минск и Москва согласовали увеличение тарифа на транзит нефти по белорусской территории на 3,7%. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Это связано со снижением объёмов транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефти

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