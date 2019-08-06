Энергетика
Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефтиNews.ru вчера в 13:21
В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что Минск и Москва согласовали увеличение тарифа на транзит нефти по белорусской территории на 3,7%. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Это связано со снижением объёмов транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».
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«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — цитирует заявление концерна агентство БЕЛТА.Известиявчера в 13:28
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Интерфаксвчера в 13:20
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
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