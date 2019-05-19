Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефтиРБК 08:21

Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

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