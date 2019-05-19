Политика
Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефтиРБК 08:21
Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.
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В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
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Лазарев просит огласить данные голосования Грузии на «Евровидении»
Конкурсант от России на "Евровидении" Сергей Лазарев заявил, что некоторые страны показали предвзятый, по его мнению, итог голосования, что его удивило.
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Обновлено вчера в 17:07
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