Политика
Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефтиРБК 08:21
Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.
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Музыка
Лазарев уточнил намерение ехать на Евровидение еще раз
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта больше не собирается, но надеется, что его пригласят выступить в качестве специального гостя.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Президент США Дональд Трамп разместил первые комментарии касаемо скандала, спровоцированного введением ограничений и запретов на аборты в ряде штатов.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Здоровье
Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье
В подмосковной Рузе открылся первый в России детский центр протезирования «Хочу ходить».
Обновлено в 10:23
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Хоккей
Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею из группы А
В матче группового этапа чемпионата мира сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:1. В составе американцев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк на 14-й минуте, Дилан Ларкин на 51-й минуте и Джек Айкел на 57-й минуте.
Обновлено в 12:44
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Космос
Секретные сведения о российских спутниках попали в интернет
Обновлено 16 мая в 10:59
Происшествия
В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Музыка
В Израиле предложили провести следующее «Евровидение» в секторе Газа
Израильский публицист Авигдор Эскин считает, что в 2020 году "Евровидение" нужно провести в секторе Газа.
Обновлено в 07:16
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Общество
В Архангельске прошел антимусорный митинг
В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 19 мая в Facebook отреагировал на возвращение на Украину бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова Луценко, отвечая на вопрос исполнительного директора "Украинского института будущего" Виктора Андрусива, написал в Facebook, что не собирается санкционировать какие-либо действия в отношении Портнова.
Обновлено в 12:28
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»
Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28