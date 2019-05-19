Политика

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефтиРБК 08:21

Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко, передает местное агентство БелТА.
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Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по поставкам нефти

Эхо Москвы13:01

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

ТАСС07:53

Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти

Коммерсантъ08:17

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по поставкам нефти

РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

RT на русском07:58

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

РБК08:21

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

Говорит Москва08:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
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Лазарев уточнил намерение ехать на Евровидение еще раз

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта больше не собирается, но надеется, что его пригласят выступить в качестве специального гостя.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол

«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

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В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Хоккей

Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
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Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье

В подмосковной Рузе открылся первый в России детский центр протезирования «Хочу ходить».
Обновлено в 10:23
Футбол

Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:09
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Хоккей

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею из группы А

В матче группового этапа чемпионата мира сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:1. В составе американцев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк на 14-й минуте, Дилан Ларкин на 51-й минуте и Джек Айкел на 57-й минуте.
Обновлено в 12:44
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Космос

Секретные сведения о российских спутниках попали в интернет

Обновлено 16 мая в 10:59
Происшествия

В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Экономика

Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Музыка

В Израиле предложили провести следующее «Евровидение» в секторе Газа

Израильский публицист Авигдор Эскин считает, что в 2020 году "Евровидение" нужно провести в секторе Газа.
Обновлено в 07:16
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Общество

В Архангельске прошел антимусорный митинг

В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика

Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 19 мая в Facebook отреагировал на возвращение на Украину бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова Луценко, отвечая на вопрос исполнительного директора "Украинского института будущего" Виктора Андрусива, написал в Facebook, что не собирается санкционировать какие-либо действия в отношении Портнова.
Обновлено в 12:28
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
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21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
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Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»

Боремся за возвращение домой узников Кремля.
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