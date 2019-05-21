Минск и Москва обсудят объемы поставок российской нефти в БелоруссиюЕвразия Daily 06:15

Белоруссия и Россия не позднее первой декады июня обсудят объемы поставки российской нефти. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БелТА.

Минск и Москва обсудят объемы поставок российской нефти в Белоруссию

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