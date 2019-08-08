Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлебаКоммерсантъ 07:20
Подорожание хлеба в России с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:02, Вашингтон
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Политика
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, зафиксированы признаки внешнего вмешательства.
Обновлено в 12:56
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В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
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Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
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Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о жизни в Болгарии
Обновлено в 20:08
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Авто
Модели Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Как стало известно, Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero — XJF.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Врач развеял расхожий миф о вине
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Министерства здравоохранения России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что ежедневное употребление вина в небольших количествах неспособно, вопреки расхожему мнению, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 20:48
Здоровье
Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза
Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
Обновлено в 07:05
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Экономика
Росстат: В России резко подорожал черный хлеб
С января по июль 2019 года цена на хлеб и мучную продукцию выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:41
Политика
Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт.
Обновлено в 17:03
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено в 13:13
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:46