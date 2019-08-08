Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлебаКоммерсантъ 07:20
Подорожание хлеба в России с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Обновлено в 09:05
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 02:16
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Футбол
Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм
Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество
В Китае объявили желтый уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»
Желтый уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Лекима", который накануне ночью усилился до супертайфуна.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в четверг заявил, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета La Stampa.
Обновлено в 14:57
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письменное обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено в 19:07
Здоровье
Врач назвала самые вредные сорта сыра
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Экономика
В России резко выросли цены на хлеб
Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.
Обновлено в 03:16
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42