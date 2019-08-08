Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлебаКоммерсантъ вчера в 07:20
Подорожание хлеба в России с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
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Хоккей
СКА уступил «Авангарду» в заключительном матче Sochi Hockey Open
Обновлено вчера в 15:24
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В Каспийском море нашли фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана
«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — цитирует ведомство РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб
Суть обвинений сводится к следующему: "Восточный" в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Обновлено в 02:25
Футбол
Бранислав Иванович: «Обещаем, что отдадим все силы в Лиге чемпионов»
Ведь в Лиге чемпионов за каждую ошибку наказывают. Мы обещаем, что отдадим все силы.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал их с мужем ребенка
Пуэрто-риканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»
Московский «Спартак» намерен усилить состав ещё одним футболистом и на этот раз обратил свой взор на французскую Лигу 1. Как сообщает Sport24, столичную команду может пополнить 21-летний полузащитник «Страсбурга» Ибраима Сиссоко.
Обновлено в 02:27
Авто
BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Культура
«Квартал 95» нашёл себе «Зеленского»
Обновлено в 03:48
Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Обновлено вчера в 14:35
Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Общество
Дым от лесных пожаров окутал север Иркутской области
В МЧС Иркутской области сообщили, что дым от лесных пожаров окутал северную часть региона. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:19
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
В селе Каменка недалеко от сгоревших военных складов произошел пожар
Напомним, в результате пожара на военных складах и взрыва боеприпасов в Каменке повреждены несколько домов.
Обновлено в 03:05
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
«Спартак» переиграл в Швейцарии местный «Тун» со счетом 3:2
Еще и Кононов: главный тренер россиян накануне потешил публику странным заявлением, что на самом деле «Тун» и «Спартак» — равные команды.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам
Футболист полностью рассчитался с долгом по алиментам, который у него накопился за длительный срок.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:30