Подорожание хлеба в России с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.

Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

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