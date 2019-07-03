Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибовРБК 10:02
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
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