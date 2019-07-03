Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягодРоссийская газета 12:51
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Когда-то их сбором и переработкой занимались местные организации потребкооперации, а также многочисленные "частники".
Читать в источнике
Оценить1082
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Наука
Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей
В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Политика
Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников
Обновлено в 13:15
Политика
Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено в 14:24
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО
Проект закона о штрафах до 1 миллиона рублей за продажу в РФ средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV), не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению, внесен в ГД, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:22
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Политика
В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.
Обновлено в 10:34
Политика
Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов поправился в декретном отпуске
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Tesla продала рекордное количество электрокаров
В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
Обновлено в 03:36