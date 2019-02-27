Политика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбаргоВедомости вчера в 18:50
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
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с чего всё началось
Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций. Предложение ФТС по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным.Коммерсантъвчера в 17:40
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Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
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Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Обновлено в 02:34
Происшествия
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Обновлено в 11:54
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
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Обновлено в 11:22
Происшествия
СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших
Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Политика
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Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово
Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Обновлено в 09:05
Общество
Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер
В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Экономика
ВШЭ: эксперты ухудшили прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Напомним, по итогам 2018 года Росстат заявил, что рост ВВП РФ составил 2,3%. Однако оценка данного показателя вызвала вопросы у аналитиков.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Рязани на ребенка упала глыба льда
Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.
Обновлено в 07:04
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Обновлено в 11:29
Гаджеты
Назван лучший смартфон по версии Mobile World Congress 2019
Лучшим смартфоном 2018 года был признан Huawei Mate 20 Pro.
Обновлено в 11:29
Космос
Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей
Американские ученые пришли к выводу, что потенциальная девятая планета Солнечной системы, известная как планета Х, тяжелее Земли в 5-10 раз, то есть относится к классу суперземель, а не газовых гигантов, как считалось ранее.
Обновлено в 11:42
Политика
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Общество
Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»
Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.
Обновлено в 09:48
Спорт
Лыжник Бессмертных не обращает внимания на допинговую историю Сундбю
Российский лыжник Александр Бессмертных рад, что норвежцу Мартину Сундбю удалось завоевать первую в карьере золотую медаль чемпионата мира в личных гонках, на его допинговое нарушение в прошлом он внимание не обращает.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека
Погибли три человека, есть также данные об одном пострадавшем. На месте работают автоинспекторы, выясняются причины аварии.
Обновлено в 11:19
Политика
Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз
У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин поручил разработать расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 07:10