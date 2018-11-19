Экономика
Минсельхоз выступил против акциза на колбасу
Минсельхоз выступил против акциза на колбасуДождьвчера в 08:41
Минсельхоз назвал нецелесообразной инициативу о введении акцизов на колбасу, сосиски и другие продукты из переработанного мяса, заявили РБК в пресс-службе ведомства. Ранее «Известия» написали, что такую меру предлагал экспертный совет при правительстве.
Дождьвчера в 08:41
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Минсельхоз не поддержал колбасофобию: какова безопасная норма потребления колбасы
Московский Комсомолецвчера в 13:52
Российские министерства неоднозначно восприняли идею введения акциза на колбасу и сосиски
Эхо Москвывчера в 07:00
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Экономика
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, выросли на 4,3% по сравнению с сентябрем.
Обновлено в 10:30
Экономика
Власти России могут передать надзор за добычей на шельфе новому органу
В России может появиться единый орган, осуществляющий надзор за проектами по добыче углеводородного сырья на российском шельфе.
Обновлено в 10:17
Финансы
Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 09:46
Экономика
МТС получила 37 млрд рублей убытка
Последний раз МТС показывала убыток в III квартале 2017 г. Тогда он составил на порядок меньшую сумму – 3,2 млрд руб. и был связан с прекращением работы компании в Туркменистане и обесцениванием туркменских активов.
Обновлено в 10:31
Экономика
Дело Карлоса Гона обрело государственную важность
Сегодня на фоне негативных новостей о Карлосе Гоне акции Renault продолжили дешеветь — с начала торгов на Парижской бирже котировки потеряли 2,6%. В понедельник, когда стало известно об аресте господина Гона, акции Renault обрушились на 14%.
Обновлено в 10:24
Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет 2018 года во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету на 2018 год.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $66,57 за баррель
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $66,57 за баррель, что на $0,22 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 10:39
Экономика
В ЦБ рассказали о сглаживающих инструментах для борьбы с санкциями
Вводимые другими странами санкции могут создавать всплески волатильности на российском рынке и к этому нужно быть готовым, заявила, выступая на финансовом форуме газеты «Ведомости», первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:55
Экономика
В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Александр Бондаренко в начале декабря покидает свои посты и уходит из банка, рассказали три человека, близких к Сбербанку и его структурным подразделениям.
Обновлено в 08:39
Экономика
РБК узнал о решении Газпромбанка и ВТБ продать «Еврофинанс Моснарбанк»
ВТБ и Газпромбанк начали переговоры с несколькими инвесторами о продаже принадлежащих им блокпакетов (25% плюс 1 акция у каждого) в банке «Еврофинанс Моснарбанк», сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к сторонам переговоров.
Обновлено в 09:36
Экономика
За сутки биткоин потерял около 5% стоимости
Потеряв за истекшие сутки около 5% стоимости, самая популярная криптовалюта —биткоин — подешевела до $5,33 тыс.
Обновлено в 10:35
Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в октябре на 11,4%
Обновлено в 10:20
Экономика
Visa: у трети россиян нет никаких сбережений
Треть россиян не имеет никаких накоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Visa.
Обновлено в 09:27
Экономика
Правительство Украины отменило программу поддержки водоснабжения
Правительство Украины исключило из госбюджета на 2019 год финансирование программы «Питьевая вода Украины», заявили в ассоциации «Укрводоканалэкология», сообщает 20 ноября УНИАН.
Обновлено в 09:57
Экономика
Enel может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС до конца февраля
Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, принадлежащей энергокомпании "Энел Россия", почти завершена и может быть закрыта до конца февраля, заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
Обновлено в 09:52