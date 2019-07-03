Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Политика Путин прокомментировал гибель подводников Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Транспорт Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Футбол Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит» Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару может перебраться в "Зенит". Как сообщает Gsp.ro, в настоящий момент стороны ведут переговоры.

Общество Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7». собираются публично отстоять авторские права на КВН, придуманный в 1961 году.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Футбол Начо Монреаль договорился с «Арсеналом» о расторжении контракта 33-летний футболист договорился с «канонирами» о расторжении контракта с еженедельным окладом 65 000 фунтов.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Кино Скончался режиссер Василий Панин Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Интернет «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.

Происшествия СК предъявил обвинение напавшему на журналиста главе района Хакасии Следователи предъявили обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия 24».

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Культура Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Происшествия Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.