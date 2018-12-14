В Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что в резульатте политики импортозамещения стоимость российских помидоров сровнялась со среднестатистическими ценами на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья, передает ТАСС.

с чего всё началось

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минсельхоза. По данным ведомства, одной из причин изменения цен стала реализация политики импортозамещения.

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

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