Экономика
Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минсельхоза. По данным ведомства, одной из причин изменения цен стала реализация политики импортозамещения.
ТАССвчера в 13:55
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Эксперты выяснили, что российские томаты стоят сейчас столько же, сколько импортные
Gazeta.SPbвчера в 17:41
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Финансы
ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций
Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни
Новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:36
Экономика
У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России
Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что России грозит дефицит алмазов.
Обновлено вчера в 15:30
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей
Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:49
Экономика
Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн тонн
Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн т, ячменя - 16,6 млн т, кукурузы - более 10 млн т. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
Обновлено вчера в 06:52
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Сбербанк оценил расходы россиян на поездки по России
По оценкам аналитиков кредитной организации, объем рынка внутреннего туризма по итогам года в целом увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Ускорение роста более чем в два раза в Сбербанке объясняют проведением в России чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Американский рынок акций начал торги в красной зоне
"Китайские статданные поддерживают мнение о том, что ситуация в КНР ухудшится прежде, чем начнет улучшаться, несмотря на рост инвестиций в экономику", - отметил эксперт.
Обновлено вчера в 10:29