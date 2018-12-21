В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Финансы Финансы Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.

Экономика Экономика Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год В течение 2018 года богатейшие люди мира потеряли $511 млрд, выяснил Bloomberg.

Экономика Экономика Мобильные операторы предупредили о повышении цен Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Финансы Финансы ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов Повышение обусловлено необходимостью пресечь большой рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивость банков к возможным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования, объясняет ЦБ.

Финансы Финансы Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа "Нафтогаз" Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что усложнит закупку газа в пик отопительного сезона, а также приведет к ряду других проблем, об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Экономика Экономика ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.

Экономика Экономика ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Крымского страхового альянса» Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.

Экономика Экономика UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам Авиакомпания UTair, входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний России, планирует завершить комплексную реструктуризацию долговых обязательств к середине 2019 года.

Экономика Экономика Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Экономика Экономика AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Экономика Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).