Экономика

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
РБК
09:29

В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
РБК09:29

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Едим дома: во сколько россиянам обойдется застолье в Новый год

Москва 2411:34

Названа стоимость новогоднего стола для россиян

Lenta.ru09:56

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

РБК09:29

Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов

News.ru08:58

В Минсельхозе подсчитали стоимость продуктового набора для празднования Нового года

ТАСС08:33

Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего стола

Говорит Москва08:28

Новогодний стол в Ставрополе - один из доступных в России

ГТРК Ставрополье19 декабря в 00:39
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Финансы

Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
Обновлено в 12:52
Экономика

Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика

Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Обновлено в 13:33
Финансы

День, когда упали все индексы. Почему по всему миру подешевели акции

Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заметила, что еще сильнее упасть индексу Мосбиржи не удалось из-за ослабления рубля.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика

Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов

Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Экономика

«ВЭБ.РФ» сократит 5 тыс. сотрудников

Группа «ВЭБ.РФ» к лету 2019 года собирается существенно сократить штат, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 10:05
Экономика

ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования

«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Донхлеббанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка», говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 00:40
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика

Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран

Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено в 14:39
Финансы

Украина получила новый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Экономика

Совет федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей

Совет федерации одобрил законопроект о повышении ежемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.
Обновлено в 03:51
Энергетика

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Экономика

Прогноз: темпы роста экономики США замедлятся до 1% в 2019 году

По оценкам экспертов Bridgewater Associates, в 2019 г. темпы роста ВВП США "замедлятся почти до рецессионных значений", при этом также произойдет резкое сокращение прибылей американских корпораций.
Обновлено в 16:07
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