Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего столаРБК09:29
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
РБК09:29
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Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара поднялся выше 69 рублей впервые с 12 сентября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:55
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Экономика
Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года
Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Обновлено в 13:33
Экономика
Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов
Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Донхлеббанка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка», говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 00:40
Экономика
ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.
Обновлено в 10:29
Экономика
ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования
«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, предпринятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено в 14:39
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика
Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП
Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Обновлено в 07:48
Экономика
Внуково планирует закрыть сделку с Qatar Airways в конце 2019 года
Совершение сделки по продаже доли аэропорта Внуково авиакомпании Qatar Airways ожидается в конце 2019 года.
Обновлено в 05:26